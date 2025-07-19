²Î¼ê¤Î¸¦¥Ê¥ª¥³¡Ê71¡Ë¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ìó50Ç¯Á°¤Î¼«¿È¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡¢¤ª¤ó¤Ê¤¸Æ¬¡×¤Èµ­¤·¡¢ÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿¼«¿È¤Î1Ëç¤Î¥Ý¥é¥í¥¤¥É¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖS51.5.1¡×¤Èµ­¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó50Ç¯Á°¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤â¡Ö#50Ç¯Á°¡×¡Ö#1976¡×¡Ö#¼«Ê¬¤ÎÉô²°¡×¡Ö#¥Ý¥é¥í¥¤¥É¡×¤ÈÅº¤¨¡¢¾ì½ê¤Ï¼«¼¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¡ª¡×¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤È