½÷Í¥¤ÎÅí°æ¤«¤ª¤ê¡Ê74¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÉ×¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¥ï¥é¥·¤¬¡ÈÍß¤·¤¤¤Î¤ÏÏÓÎÏ¤Î¤è¤¦¤Ê(½ÖÈ¯ÎÏ¤Î¤¢¤ë)ÃÎÎÏ¡É¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÍß¤·¤¤¤Î¤ÏÏÓÎÏ¤Î¤è¤¦¤ÊÃÎÎÏ¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤âÁ°¤ò¤Æ¤¯¤Æ¤¯Êâ¤¯Ã¶Æá¤ÎÇØÃæ¤Ë¤Ï¡È¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¼«Ê¬¡É¤ÎÊ¸»ú¤¬¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ­¤·¡¢¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¼«Ê¬