39Ç¯Á°¡¢Ê¡°æ»Ô¤ÇÃæ³Ø3Ç¯¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬»¦³²¤µ¤ì¡¢»¦¿Í¤Îºá¤ÇÉþÌò¤·¤¿Á°Àî¾´»Ê¤µ¤ó¤ÎºÆ¿³=¤ä¤êÄ¾¤·¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¹âºÛ¶âÂô»ÙÉô¤ÏÌµºá¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÛÈ½Ä¹¤ÏÍ­ºá¤Îº¬µò¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÎ¿Í¤é¤Î¾Ú¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤º¤ì¤â¿®ÍÑ¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¡¢¸¡»¡¤ò¸·¤·¤¯ÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡Ö¿´¡¢¶õ¤Ã¤Ý¤È¤¤¤¦¤«¡£´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×ºÆ¿³¤ÇÌµºá¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Á°Àî¤µ¤ó39Ç¯Á°¤ÎÃæ3»¦³² ºÆ¿³ÌµºáÁ°Àî¤µ¤ó¡Ö²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë»þ´Ö¤¬¡×»ö·ï¤«¤é39