ºÇ¶á¡¢¡ÖÂç¿Í¤Î¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡×¤¬ÏÃÂê¤Ç¤¹¡Ê²èÁü¡§NHK¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤è¤ê¡Ë¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÃæ¹âÇ¯½÷À­¤Î1¿ÍÊë¤é¤·¡×¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡È¿Íµ¤½÷À­¥¿¥ì¥ó¥È¡É7·î16ÆüÄ«¡¢¤¯¤·¤¯¤â¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤È¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬Æ±¤¸»þ´ÖÂÓ¤Ç¡ÖÃæ¹âÇ¯ÁØ½÷À­¤Î1¿ÍÊë¤é¤·¡×ÆÃ½¸¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤ÎÈÖÁÈ¤âÆÃ½¸¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤·¤Æ2024Ç¯¤Î¡Ö¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¡×¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤ÏºòÇ¯Ã±¿ÈÀ¤