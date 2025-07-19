¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½MF¥·¥ã¥Ó¡¦¥·¥â¥ó¥º¤Ï¡¢º£²Æ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥É¥¤¥Ä»æ¡Ø¥Ó¥ë¥È¡Ù¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØtalkSPORT¡Ù¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß22ºÐ¤Î¥·¥ã¥Ó¡¦¥·¥â¥ó¥º¤Ï2019Ç¯²Æ¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥«¥ó¥Æ¥é¤«¤é¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢2022Ç¯2·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2022Ç¯7·î¤ËPSV¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢2023Ç¯7·î¤Ë¤Ï¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë