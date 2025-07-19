Apple¤¬¥ê¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÍ­Ì¾¤Ê¥¸¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥Ã¥µ¡¼»á¤òÁÊ¤¨¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Apple¤Ï¥×¥í¥Ã¥µ¡¼»á¤Î¶¨ÎÏ¼Ô¤¬Apple¼Ò°÷¤Î¼«Âð¤ËÇ¦¤Ó¹þ¤ó¤Ç³«È¯ÍÑiPhone¤òÅð¤ß¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Apple Sues Jon Prosser Over iOS 26 Leaks - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2025/07/17/apple-sues-jon-prosser-ios-26-leaks/Apple v. Ramacciotti and Prosser | PDF | Trade Secret | Legal Remedyhttps://www.scribd.com/doc