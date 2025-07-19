¥Ü¥ó¥Ç¥£»ÊË¡Ä¹´±¡Êº¸¡Ë¤È¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á/Getty Images via CNN Newsource¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ»ÊË¡¾Ê¤Ï£±£¸Æü¡¢À­ÈÈºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¹´ÃÖ½ê¤Ç»àË´¤·¤¿ÉÙ¹ë¡¢¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤ò½ä¤êÈó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂçÇæ¿³¾Ú¸À¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤è¤¦ºÛÈ½½ê¤ËÀÁµá¤·¤¿¡£¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥óÊ¸½ñ¡×¤ò½ä¤ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Îº®Íð¤·¤¿ÂÐ±þ¤Ï¤³¤ÎÆü¤âÂ³¤¤¤¿¡£»ÊË¡¾Ê¤ÏÀÁµá¤Î¿½Î©½ñ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈëÆ¿¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¾Úµò¤Î¸ø³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸ø±×À­¤ÎÌäÂê¡×¤ÈÀµÅö²½¤·¤¿¡£¿½Î©½ñ