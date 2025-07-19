¡ÚBitSummit the 13th¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§7·î18Æü～7·î20Æü Æþ¾ìÎÁ¡§°ìÈÌ ÅöÆü·ô2,200±ß/Á°Çä¤ê·ô2,000±ß ²ñ¾ì¡§µþÅÔÉÜ ¤ß¤ä¤³¥á¥Ã¥» TVT¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBitSummit the 13th¡×¤Ë¤Æ¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PCÍÑ¥íー¥°¥é¥¤¥¯¥ê¥º¥à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó