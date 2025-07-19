¤´¤ßÀ¶ÁÝ°÷¤È¤·¤Æ¤âÆ¯¤¯¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡×¤ÎÂìÂô½¨°ì¡Ê48¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥ó¥¯¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤Î°Õ³°¤Ê²ó¼ýÀè¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£ÂìÂô¤Ï¡Ö¡Úº£Æü¤Î¤´¤ß¥È¥ê¥Ó¥¢¡Û¡×¤È¤·¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥¯¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤Î²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Öº£¤Þ¤ÇÀ¶ÁÝ»öÌ³½ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Î¥¤¥ó¥¯¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¤ò¥í¡¼¥½¥ó¤Ç¤â¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£»È¤¤½ª