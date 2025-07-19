¤ï¤º¤«2000±ß¡ª ¹âÂ®Æ»Ï©¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤µÙ·Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª2025Ç¯¤â7·î¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê²Æ¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¢µÙ¤Ê¤É¤Ë¤Ï²Æµ¨µÙ²Ë¤È¤·¤ÆÍ¾²Ë¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤ÆÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¼êÃÊ¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤òÁªÂò¤·¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç±óÊý¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤á¤Á¤ã²÷Å¬¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤³¤ì¤¬¹âÂ®SA¤Ç¡Ö2000±ß¤Ç¿²¤ì¤ë¥Ù¥Ã¥É¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê35Ëç¡Ë¤·¤«¤·Ä¹µ÷Î¥¤ò°ÜÆ°¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Èè¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç±¿Å¾¤·¤Ê¤¤