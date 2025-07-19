¥Æ¥ìÅì¤Ë¤Æ7·î26Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë6»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤¹¤ë¡¢¡Ö¥¢¥µ¥Ò ¥¹¥Þ¥É¥ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ ¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ 2025¡×¡£º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£°ì½ï¤Ë¸«¤Þ¤»¤ó¤«¡©¶ùÅÄÀî²Ö²ÐÂç²ñ¡×¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤âÁí¹ç»Ê²ñ¤Ë¹â¶¶±Ñ¼ù¤ò·Þ¤¨¡¢Ãæ¸¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¶ùÅÄÀî¤ÎÌë¶õ¤ò±ð¤ä¤«¤ËºÌ¤ë²ÚÎï¤Ê²Ö²Ð¤ÎÂçÎØ¤òÂçÇ÷ÎÏ¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£¤½¤ó¤ÊÀ¸Ãæ·Ñ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥²¥¹¥È¤¬¤³¤ÎÅÙ¡¢°ìµó²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ÚÆ°