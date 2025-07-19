ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼Â¿¹¾¡Ê54¡Ë¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Æ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¡È¼êÎÁÍý¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖåºÎï¤ÊÀ¹ÉÕ¤±¡×¡È¶ñºà¤¿¤Ã¤×¤ê¡É¤Ê¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¤¿ÌÚÂ¼Â¿¹¾ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö²Æ¤Ã¤Æ Îä¤ä¤·Ãæ²Ú¤¬ ¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤è¤Í¤§¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼êºî¤ê¡ÈÎä¤ä¤·Ãæ²Ú¡É¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤­¤å¤¦¤ê¤ä¶Ó»åÍñ¡¢À¸¥Ï¥à¤Ê¤É¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¾è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö´Å¿Ý¤ËÄÒ¤±¤¿ ¿·À¸Õª¤ò Åº¤¨¤Æ¤¿¤Ù¤Þ¤·¤¿¤è¤©¡×¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿©¤ÙÊý¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö