µû¾Æ¤­¥°¥ê¥ë¤Ç³Ú¤·¤à¡¢ÀäÉÊ¥¹¥Ú¥¢¥ê¥Ö Ì£ÉÕ¤±¤äÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Î¡¢¥¹¥Ú¥¢¥ê¥Ö¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò»È¤ï¤ºµû¾Æ¤­¥°¥ê¥ë¤Ç´ÊÃ±Ä´Íý¡£¥«¥í¥ê¡¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÅü¼Á¥ª¥Õ¥ì¥·¥Ô¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£ Åü¼Á¥«¥Ã¥ÈÄ´Ì£ÎÁ¤Ç¥¿¥ìºî¤ê¥°¥ê¥ë¤Ç³°¥Ñ¥ê¥Ã¡¢Ãæ¥¸¥å¡¼¥·¡¼¾ÆÆù¤Î¥¿¥ì¤ÇÌ£¤Ä¤±´ÊÃ±¤¿¤Ã¤×¤êÌîºÚ¤â°ì½ï¤Ë¾Æ¤¤¤Æ¾Æ¤­¾å¤¬¤ë¤Þ¤Ç¥°¥ê¥ë¤Ë¤ªÇ¤¤»¡ª ¥¬¥Ä¥ó¤È¤·¤¿ÆùÎÁÍý¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤»þ¤Ë½ÅÊõ¤¹¤ë¥¹¥Ú