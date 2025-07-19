¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÃÏ¹ö¤ÎAI¸¦½¤¡×¤ò¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£¹©¾ì¤ÎÀ½Â¤¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¼Ò°÷¤¿¤Á¤¬2¥«·î¤ÇPython¤ò½¬ÆÀ¡¢¼«ÎÏ¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥¢¥×¥ê¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£2¥«·î´ÖËÜ¶È¤òµÙ¤ó¤Ç¸¦½¤¤À¤±¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢¼«Ê¬¤Î¿¦¾ì¤Î¶ÈÌ³²ÝÂê¤òÀßÄê¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ì¤ò²ò·è¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Î¼ÒÆâ¸¦½¤¤È¤ÏËÜµ¤ÅÙ¤¬°ã¤¦¡£¤½¤·¤Æ¥À¥¤¥Ï¥Ä¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2023Ç¯¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿Ç§¾ÚÉÔÀµÌäÂê¤¬µ­²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£Ç§¾Ú»î