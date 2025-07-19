(¸ø¼Ò)ÆüËÜµë¿©¥µ¡¼¥Ó¥¹¶¨²ñ¤Ë¤è¤ëÂè12²ó¡Ö¿´¤Ë»Ä¤ëµë¿©¤Î»×¤¤½Ð¡×ºîÊ¸¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ÎÊç½¸¤¬7·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¶¨²ñ¤Ï¸ø±×³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼¡Âå¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î·òÁ´¤ÊÀ®Ä¹¤Î°ì½õ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¤Î»×¤¤¡×¤«¤é¡¢2013Ç¯ÅÙ¤«¤éºîÊ¸¥³¥ó¥¯¡¼¥ë»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£2020Ç¯ÅÙ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ê¤ä¤à¤òÆÀ¤ºÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2021Ç¯ÅÙ¤«¤éºÆ³«¡£ºòÇ¯ÅÙ¤Ï1723ºîÉÊ¤Î±þÊç¤ò½¸¤á¤¿¡£ºîÊ¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö³Ø¹»¤ÇËèÆü¿©¤Ù¤ëµë¿©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿µë¿©