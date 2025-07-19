¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ë½êÂ°¤¹¤ëFWÊ¡ÅÄ»Õ²¦¤¬¡¢¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç2¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á½éÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï18Æü¤Ë¥¨¥ë¥Ä¥²¥Ó¥ë¥²¡¦¥¢¥¦¥¨¡Ê¥É¥¤¥Ä3Éô¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£ÈÄÁÒÞæ¤È¤È¤â¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿Ê¡ÅÄ¤Ï¡¢26Ê¬¤Ë±¦Â­¤Ç¸Ì¤òÉÁ¤¤¤¿¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤­»É¤·ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢37Ê¬¤Ë¤ÏÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤«¤éº¸Â­¤ÇÎ®¤·¹þ¤ó¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£»î¹ç¤Ï¤½¤Î¸å¡¢1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤¬3¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤ò