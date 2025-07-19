2025Ç¯7·î18Æü¡¢ÆÈ¹ñºÝÊüÁ÷¶É¥É¥¤¥Á¥§¡¦¥ô¥§¥ì¤ÎÃæ¹ñ¸ìÈÇ¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ï¥Ã¥«¡¼¤¬ÂæÏÑ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£µ­»ö¤Ï±Ñ¥í¥¤¥¿¡¼¤ÎÊóÆ»¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡¼´ë¶ÈProofpoint¤¬16Æü¤ËÊó¹ð½ñ¤òÈ¯É½¤·¡¢Ãæ¹ñ´ØÏ¢¤Î¥Ï¥Ã¥«¡¼¤¬ÂæÏÑ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤ÈÂ¿¹ñÀÒ¶ä¹Ô¤ÎÅê»ñ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ò¥Ç¡¼¥¿Àà¼è¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»°¤Ä¤ÎÃæ¹ñ´ØÏ¢¤Î¥Ï¥Ã¥­¥ó¥°³èÆ°¤¬3¡Á6·î¤ËÈ¯À¸¤·