¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º»±²¼¤Î3A¥¿¥³¥Þ¡¦¥ì¥¤¥Ë¥¢¡¼¥º¤òÂàÃÄ¤·¤ÆDeNA¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤¬18Æü¡¢µåÃÄ»öÌ³½ê¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Æ±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿CS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÆþÃÄ²ñ¸«¤ÎÌÏÍÍ¤òÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤ÎÊ¿¾¾À¯¼¡»á¡¢Ã«Âô·ò°ì»á¡¢Ã«ÈË¸µ¿®»á¤¬Æ£Ï²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£Æ£Ï²¤¬ÇØÉé¤¦»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ¡Ö27¡×¤Ï¡¢¡Ö¥«¥ß¥½¥ê¥·¥å¡¼¥È¡×¤òÉð´ï¤ËµåÃÄºÇÂ¿201¾¡¤òµó¤²¤¿Ê¿¾¾»á¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈÖ¹æ¤À¡£Ê¿¾¾»á¤Ï