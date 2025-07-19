¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥­¥ã¥µ¥ê¥óÈÞ¤¬¡¢É×¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¤äÂ©»Ò¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸²¦»Ò¡¢Ì¼¤Î¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È²¦½÷¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤Î¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥óÁª¼ê¸¢¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹·è¾¡Àï¤ò´ÑÀï¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥±¥¤¥È¡¢°¦¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÈÂ²¤½¤í¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤òÊâ¤¯¥­¥ã¥µ¥ê¥óÈÞPeople¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥óÁª¼ê¸¢¤Î²ñ¾ì¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥í¡¼¥ó¥Æ¥Ë¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¯¥í¥Ã¥±¡¼¡¦¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ñ¥È¥í¥ó¤òÌ³