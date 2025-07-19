¡Ò¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤Ï¾¯¤·¤â¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×SBIËÌÈøµÈ¹§²ñÄ¹¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¡È¥Û¥ê¥¨¥â¥óÉüµ¢¡É¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤È¤Ï¡©¡Ó¤«¤éÂ³¤¯¡Ö¶Ã°Â¤ÎÅÂÆ²¥É¥ó¡¦¥­¥Û¡¼¥Æ¡×¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¡¢Ìµ°ìÊ¸¤«¤éÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁÏ¶È·Ð±Ä¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿°ÂÅÄÎ´É×»á¡£¸½ºß¤â¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ñÄ¹·óºÇ¹â¸ÜÌä¤È¤·¤ÆÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤¹¤ë°ìÊý¡¢º£·î15Æü¤Ë¤Ï¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢Ëö´ü¤¬¤ó¤ÎÆ®ÉÂÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥Ë¥È¥ê¤Ï¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ËÌ¿¤ò·ü¤±¤ë¡×¥Ë¥È¥ê²ñÄ¹