¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°ÃË»Ò¡ÖÇã¼èÂçµÈ ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°2025 ÀéÍÕÂç²ñ¡×¤ÎÃË»Ò¤Ï¡¢ÀéÍÕ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÏ¢ÆüÇ®Àï¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥¸¤Ï¡¢ÍèÆü¸å¤ËÆü¾Æ¤±»ß¤á¤òÇúÇã¤¤¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥¸¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼µ¡Ç½¤ò»È¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ç¥²¥Ã¥È¤·¤¿ÂçÎÌ¤ÎÆü¾Æ¤±»ß¤á¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£18Æü¤Ë3-1¤Ç¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ò²¼¤·¤¿¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¤É¤³¤ÇÇã¤Ã¤¿¤«Ìä¤ï¤ì