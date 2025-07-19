º£Æü19Æü¤âËÜ½£¤ÎÆâÎ¦Éô¤òÃæ¿´¤ËÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï»³·Á¤Ç38¡î¤È¡¢ÂÎ²¹Ä¶¤¨¤ÎÍ½ÁÛ¡£ËÌ³¤Æ»¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Î¤ª¤½¤ì¡£²­Æì¤ÏÂæÉ÷6¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¶¯É÷¤ä¹âÇÈ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤ÏÆüº¹¤·Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤òº£Æü19Æü¤âÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¹­¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºòÆü18Æü¤ËÇß±«ÌÀ¤±¤·¤¿´ØÅì¹Ã¿®¤äËÌÎ¦¡¢ÅìËÌÆîÉô¤Ç¤Ï¡¢Çß±«ÌÀ¤±Ä¾¸å¤ÎÇ®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Ë¤ï¤«±«¤Ï»³±è¤¤¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¤¬¡¢