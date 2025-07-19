¤Ê¤¼¿Í¤ÏÀ¿¼Â¤ËÀ¸¤­¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¡£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó½Ð¿È¤Ç¥¿¥¤¤ÇÁÎÎ·¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ó¥ç¥ë¥ó¡¦¥Ê¥Ã¥Æ¥£¥³¡¦¥ê¥ó¥Ç¥Ö¥é¥Ã¥É¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤È¤¨Ã¯¤â¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤Î°­¤¤¹Ô¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤Ï¤º¤Ã¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ïº£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Æ¤â½Å²Ù¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¥Ó¥ç¥ë¥ó¡¦¥Ê¥Ã¥Æ¥£¥³¡¦¥ê¥ó¥Ç¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ø»ä¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿AndreyPopov¢¨