ËÜµ­»ö¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Ç¥ê¥Æ¥£Åê¿®³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡Ø¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò¸ì¤é¤º¡Ù¤«¤éÅ¾ºÜ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¢¨¤¤¤«¤Ê¤ëÌÜÅª¤Ç¤¢¤ì¡¢Åö»ñÎÁ¤Î°ìÉôËô¤ÏÁ´Éô¤ÎÌµÃÇ¤Ç¤Î»ÈÍÑ¡¦Ê£À½¤Ï¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ï¤¸¤á¤Ë7·î6Æü¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¡¦ÅÅ»ÒÈÇ¤Ë¡¢¡Ö¥í¡¼¥½¥óÃó¼Ö¾ì¤Ç¼ÖÃæÇñ1Çñ2500¡Á3000±ß¡¢¥Û¥Æ¥ëÂå¹âÆ­¤Î¼õ¤±»®¤Ë¡×¤È¤Îµ­»ö¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ç²¹Àô¤Ë¿»¤«¤ê¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¼ÖÃæÇñ¤Ç´À¤ò¤«¤¯¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢²ã¤Ë»É¤µ¤ì