ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø1²¯¿Í¤ÎÂç¼ÁÌä!? ¾Ð¤Ã¤Æ¥³¥é¤¨¤Æ! 30Ç¯ÌÜÆÍÆþ2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤¬¡¢¤­¤ç¤¦19Æü(19:00¡Á)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÌÚÍü·ûÉðMC¡¦½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤ÈÃçÎÉ¤·¤ÎÌÚÍü·ûÉð¤Ï¡¢¡Ö¥À¡¼¥Ä¤ÎÎ¹¡×¤ò¾¡¼ê¤Ë¡Ö¥ë¡¼¥Ä¤ÎÎ¹¡×¤ØÊÑ¹¹¡£Î¾¿Æ¤ÎÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÀÅ²¬¡¦°ËÅì¤Ç¼«¿È¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÃµ¤ëÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡£Âè°ì¥ë¡¼¥Ä¿Í¤Ï¡¢ÀÎ¤Ïµû²°¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦½÷À­¡£¡Ö±ü¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÍè¤Æ¤¿¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖÀÖ¤óË·Ï¢¤ì¤ÆÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿?¡×¤È¤¿¤Ó¤¿¤ÓÌÚÍü¤òÌÜ·â¤·¤Æ