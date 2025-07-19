¡ü¡Ö¥Ð¥­Æ¸¡×¤Ï¤É¤ó¤É¤ó±£¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù(Ëè½µÅÚÍË21:00¡Á)¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£·º»öÉôBCCT¾ðÊóÊ¬ÀÏ´±¡¦»ÖËàÏ¡»ÊÌò¤ò±é¤¸¤ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦½Õ¤È¥Ò¥³¡¼¥­¤Î¤°¤ó¤Ô¤£¡£ÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤äÎã¤¨ÏÃ¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤Ï¡¢¼þ°Ï¤ËÌµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¡¢¡ÖÊÎ(¤µ¤²¤¹)¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¿Í´Ö¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¶¯¤¯¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ý¯°ææÆ¤È¤¤¤¦Âç¥¹¥¿¡¼¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¡ØÀêµò¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÁ´3ºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê