ÀéÍÕ»Ô¤Ç18Æü¡¢Êì¿Æ¤ò»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç42ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿42ºÐ¤ÎÃË¤Ï¡¢18Æü¤ËÀéÍÕ»Ô¤Î¼«Âð¤Ç¡¢68ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤ÎÇØÃæ¤òÊñÃú¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Îµ­²±¤È¤·¤ÆÊì¤òÊñÃú¤Ç»É¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£