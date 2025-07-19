ËÌ³¤Æ»¡¦Ê¡ÅçÄ®¤Ç¡¢ÂÎÄ¹Ìó2¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ò¥°¥Þ¤¬¶î½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿·Ê¹ÇÛÃ£°÷¤ÎÃËÀ­¤ò½±¤Ã¤¿¥Ò¥°¥Þ¤Ï¡¢4Ç¯Á°¤Ë½÷À­¤ò½±¤Ã¤Æ»à¤Ê¤»¤¿¥¯¥Þ¤ÈDNA·¿¤¬°ìÃ×¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡ÅçÄ®¤Ç¤Ï18ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÂÎÄ¹Ìó2¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ò¥°¥Þ1Æ¬¤¬¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ë¶î½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤«¤é800¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤Ï7·î12Æü¡¢¥Ò¥°¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¿·Ê¹ÇÛÃ£°÷¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£²ó¶î½ü¤·¤¿¥Ò¥°¥Þ¤ÈÆ±°ì¤Î¸ÄÂÎ¤«¤É¤¦¤«¤ÏDNA´ÕÄê¤ò