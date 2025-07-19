¥ª¥¸¡¼¡¦¥ª¥º¥Ü¡¼¥ó¡ÊOzzy Osbourne¡Ë¤¬¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥µ¥Ð¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿±Ç²è¡ØBack to the Beginning: Ozzys Final Bow¡Ù¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¡£¤³¤Î¥é¥¤¥Ö±Ç²è¤Ï¡¢2026Ç¯½éÆ¬¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡Ê¢¨ÆüËÜ¤Ç¤Î¸ø³«¤ÏÌ¤Äê¡Ë¡£¥Þ¡¼¥­¥å¥ê¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬À©ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤ëËÜºî¤Ï¡¢Ìó10»þ´Ö¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¥Þ¥é¥½¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡Ö¶Å½ÌÈÇ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÅöÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥È¥É¥ó¡¢¥¢¥ê¥¹¡¦¥¤¥ó¡¦¥Á¥§