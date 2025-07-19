Íè½µ¤Î²¤½£¼çÍ×´ë¶È·è»»LVMH¤Ë¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó¥É¥¤¥Ä¶ä¹Ô *¤Ï¶âÍ»³ô 23Æü¡Ê¿å¡Ë SAP 24Æü¡ÊÌÚ¡Ë LVMH¥â¥¨¥Ø¥Í¥·ー¡¦¥ë¥¤¥ô¥£¥È¥ó BNP¥Ñ¥ê¥Ð* ¥í¥¤¥º¡¦¥Ð¥ó¥­¥ó¥°¡¦¥°¥ëー¥×* ¥É¥¤¥Ä¶ä¹Ô* ¥ß¥·¥å¥é¥ó ¥«¥ë¥Õー¥ë 25Æü¡Ê¶â¡Ë ¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ïー¥²¥ó ¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹