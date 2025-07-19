¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÄØµ´ÅÛ¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢18Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥Ü¥íµã¤­¡ª¥Ö¥Á¥®¥ì´é¤ÎÁ±°ï¡õ¤·¤Î¤Ö¡Ä¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥Èµ´ÅÛ¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù°¦¤òÇ®ÊÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ãº¼£Ïº¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¼òÃì¡×¤ÈÌ¾¾è¤ë¤Û¤É¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬ºÇ¿·ºî