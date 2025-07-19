¡Ø´Ø·¸¤Ê¤¤¡Ù¤È¤ÏÃÇ¸À¤Ç¤­¤Ê¤¤¡ÖÏ¢Æü¤Î¤¿¤Ó½Å¤Ê¤ëÃÏ¿Ì¤Ç¡¢½»Ì±¤ÎÊý¡¹¤ÏËÜÅö¤ËÈèÊÀ(¤Ò¤Ø¤¤)¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¤«¤é¤Î¼èºà¤â¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¼¯»ùÅç¸©¥È¥«¥éÎóÅç¤Ë¤¢¤ë¡¢°­ÀÐÅç¿ÇÎÅ½ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ì¤ë¡£¥È¥«¥éÎóÅç¶á³¤¤ÇÃÏ¿Ì¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£6·î21Æü¤«¤éµ¯¤­¤¿¿ÌÅÙ£±°Ê¾å¤ÎÍÉ¤ì¤Ï¼Â¤Ë2000²óÄ¶¡£¿ÌÅÙ£µ¼å°Ê¾å¤â£¸²ó¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡Ê7·î14Æü¸½ºß¡Ë¡£½»Ì±¤¬ÈèÊÀ¤¹¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£ÅìµþÂç³ØÃÏ¿Ì¸¦µæ½ê¤ÎÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¦³Þ¸¶½ç»°»á¤¬