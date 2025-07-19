PSG¤Ë´°¾¡¤·¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡ÈWORLD CHAMPIONS¡É¡½¡½¤«¤Ä¤Æ¤Î¼çË¤¥Ç¥£¥Ç¥£¥¨¡¦¥É¥í¥°¥Ð¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î°ì¸À¤Ç¡¢¸ÅÁã¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊCWC¡ËÍ¥¾¡¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£7·î13Æü¡¢¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«ÂÎÀ©1¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½£¤Ç¤Î·è¾¡¤Ç¡¢²¼ÇÏÉ¾¤ËÈ¿¤·¤Æ¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¤Ë´°¾¡¡Ê3-0¡Ë¡£¿·¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿20