7·î16Æü¡¢¿ôÉ´¿Í¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÇÀ¶È´Ø·¸¼Ô¤¬¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢ÇÀ¶È¤Ø¤ÎÊä½õ¶â¤ÎÁý³Û¤òEU¡Ê¡á²¤½£°Ñ°÷²ñ¡Ë¤ËÍ×µá¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û´ú¤äÄ¹¤°¤Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¹³µÄ¤¹¤ë»²²Ã¼Ô¤¿¤Á±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢EU¤Î¥Ó¥ë¤ÎÁ°¤ËÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤¿Ä¹¤°¤Ä¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2028Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÎEU¤ÎÍ½»»°Æ¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢»º¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤äËÉ±ÒÎÏ¤Î¶¯²½¤ò½Å»ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢ÇÀ¶È¤äÃÏ°è³«È¯¸þ¤±¤Î»Ù½Ð¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÃ¯¤â¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ï¤â¤Ã¤È¶¯