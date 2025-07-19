¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥Æ¤ÎDNA¡Á¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëº²¡ÊÁ´10²ó¡¿Âè£¸²ó¡Ë¼þ¤ê¤«¤é²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤è¤¦¤¬¡¢¼«¤é¤Î¿®Ç°¤Ç»üÁ±³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤¦ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÊ¡·ÉÅÐ¡£¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¡¼«¿È¤Ë¤âÂç¤­¤ÊÀ®Ä¹¤È´î¤Ó¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥Æ¤ÎÀº¿À¤ò¼õ¤±·Ñ¤°ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë¡¢ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÇÄÌÌõ¤òÌ³¤á¤ë²ÃÆ£½á»á¤¬Ç÷¤ë¡£Ï¸³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤ëÊ¡·ÉÅÐ¡Ê¾åÃÊº¸¤«¤é£³¿ÍÌÜ¡Ë¤È¡¢Èà¤Î³èÆ°