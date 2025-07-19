NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÎÂè75ÏÃ¤«¤é¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤¬ËÜ³ÊÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¡ÖËÜ²È¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤À¡ª¡×¤ÈSNS¤ÇÈ¿¶Á¡Ä¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤¬±é¤¸¤ëÂåµÄ»Î¡¦¿ÅÅ´»ÒËÜºî¤Ï¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¡Ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤È¤½¤ÎºÊ¡¢¾®¾¾Äª¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÊª¸ì¡£¸ÍÅÄ¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Ç¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥óÌò¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖËÜ²ÈÅÐ¾ì¡×¡ÖÌ´¤Î¶¦±é¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê