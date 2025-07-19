»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÅê³«É¼¤Ï7·î20Æü¤Ç¤¹¡£Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤·¡¢²¿¤ò»×¤¤¡¢²¿¤òÂ÷¤·¤Æ°ìÉ¼¤òÅê¤¸¤ë¤Î¤«¡£ÀïÁè¤òÃÎ¤ëÀ¤Âå¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£¢£µÈºê¹¬·Ã¤µ¤ó¡Ê85¡Ë¡Ö¹ñ¤ÎÀ¯¼£¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤Ï¡¢À¯¼£²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¹ñÌ±¤¬¼çÌò¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬ÅêÉ¼¤Ë¹Ô¤«¤º¤Ë¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡£¡×Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¤Ë½»¤àµÈºê¹¬·Ã¤µ¤ó¡Ê85¡Ë¤Ç¤¹¡£1945Ç¯8·î9Æü¡¢5ºÐ¤Î»þ¤ËÄ¹ºê¤ÇÈïÇú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îµ­²±¤ò¸ì¤ê·Ñ¤°³èÆ°¤òÊ¡²¬»Ô¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Ê¤É¤Ç40Ç¯°Ê