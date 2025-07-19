¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÌÌÇò¤¤¡ª¡×¡Ö¾Ð¤¨¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ª¤â¤·¤í¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¤È¤­¤â»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤É¤¦¤¾¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¤¢¤È¤Ç¸å²ù¤¹¤ë¡Ö¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÎÁ°¸½¾Ý¡×¤Ë10Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö¤ï¤«¤ë¡×¡Ö¥À¥¤¥½ー¤Ç¤âµ¯¤­¤ë¡× Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÊªËº¤ì¤¬Áý¤¨¤¿¡¢»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ÏÃ¯¤·¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¼«Ê¬¤ÏÂç¾æÉ×¤È