¥Û¥ó¥À¤ÈÆü»º¤ÎÅý¹ç¶¨µÄÇËÃÌ¤âÀ¸»º¡¦³«È¯¤ÎÏ¢·È¤¬Â³¤¯¥Û¥ó¥À¤ÈÆü»º¡£2024Ç¯12·î23Æü¤ÎÎ¾¼Ò¤Ë¤è¤ë·Ð±ÄÅý¹ç¶¨µÄ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«2¥«·îÂ­¤é¤º¤Îº£Ç¯2·î13Æü¤Ë¤Ï¶¨µÄ¤ÎÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯¡ÖÀ¤³¦3°Ì¤Î¼«Æ°¼Ö²ñ¼Ò¡×¤ÎÃÂÀ¸¤Ï¸¸¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Û¥ó¥À¡¦Æü»º¤ÎÀïÎ¬Ï¢·È¤ÏÀ¸¤­¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤Ø¤­¤Æ¡¢Î¾¼Ò¤¬Ê¬ÌîÃ±°Ì¤ÇÄó·È¤¹¤ë¡ÈÏ¢¹ç¡É¤Ø¤ÎÆ°¤­¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ÎµÕÉ÷¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢