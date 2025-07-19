Æü¾ï¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¿Ìä¤ò²ò·è¡ª¤¦¤Ê¤®¤Î»É¿È¤¬¤¢¤Þ¤êÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡©ÃÎ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤ª¤â¤·¤í»¨³Ø¤òÍ§Ã£¤ä²ÈÂ²¤Ë¤â¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡£ÃÎ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡ª¤ª¤â¤·¤í»¨³ØQ.¤¦¤Ê¤®¤Î»É¿È¤¬¤¢¤Þ¤êÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡©A.¤¦¤Ê¤®¤Î·ì±Õ¤ËÆÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÆÇ¤ÏÇ®¤Ë¼å¤¯²ÃÇ®¤¹¤ì¤Ð²òÆÇ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¡Ê´ÉÍý±ÉÍÜ»Î»°¾ë ±ß¤µ¤ó¡Ë¤¦¤Ê¤®¤Î³÷¡Ê¤«¤Ð¡Ë¾Æ¤­¤ä¤¦¤Ê¤®¤ÎÐ§¤Ê¤É¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä°û¿©Å¹¤Ç¤è¤¯Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÁÍý¤À¤¬¡¢¤¦¤Ê