¥Ç¥Ó¥å¡¼3Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¾®ÎÓÈþ¶ðµ³¼ê¤¬¹¥Ä´¤À¡£È¡´Û¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¾å°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë³èÌö¤Ö¤ê¤Ç¡¢ÊÂ¤ßµï¤ëÀèÇÚµ³¼ê¤È¸ß³Ñ°Ê¾å¤ÎÁè¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢Æ±ÃÏ¤ËÂÚºßÃæ¤Î¸ÅÀîÆàÊæµ³¼ê¤âº£½µ¤Î½Å¾Þ¤Ëµ³¾è¤¹¤ë¤Ê¤ÉÊ³Æ®¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£º£Â¼À»Æàµ³¼ê¤âÈþ±º¤ËÂÚºß¤·¤Æ¾¡¤ÁÀ±¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÇÏ·ôÅª¤Ë¤â½÷À­µ³¼ê¤¿¤Á¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê½÷À­µ³¼ê¤Î¡Ö¸½ºßÃÏ¡×¤È¤Ï¡Ä¡£¼«¸Êµ­Ï¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¾®ÎÓÈþ¶ðµ³¼ê2023Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¾®ÎÓÈþ¶ðµ³¼ê¤Ï¡¢1