º£Ç¯¤Ï°ÛÎã¤ÎÂ®¤µ¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÌÔ½ëÆü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤¢¤ë¼Â¸³¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¹â¤µ¤Ç·×Â¬¤·¤¿²¹ÅÙ¤¬¡¢Âç¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡Ü7¡îÄøÅÙ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÉôÇë¸¶¶¬»Ò¡Ë¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û1Ç¯¤Î¤¦¤ÁÈ¾Ê¬¤¬¡Ö²Æ¡×¡ª¡ª¡Ö¤³¤É¤âµ¤²¹¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡È¤¤¤¤Æü±¢¡É¤òÃµ¤½¤¦¡ª¡ª¡Úµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦¿¹Ï¯¤Î¤ªÅ·µ¤¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¡Û°ÛÎã¤ÎÂ®¤µ¤Ç¿Ê¤à2025Ç¯¤ÎÌÔ½ëº£Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂ®¤¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÌÔ½ëÆü¤¬½Ð¸½