KTN¥Æ¥ì¥ÓÄ¹ºê¤ÎÈÖÁÈ¿³µÄ²ñ¤¬9Æü³«¤«¤ì¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö»ä³Ø¡ù¥­¥é¥ê2025¡×¡Ê6·î20Æü¸á¸å7»þ¤«¤éÊüÁ÷¡¢60Ê¬¡Ë¤ò¿³µÄ¤·¤¿¡£»äÎ©¹â¹»¤ÎÆÃ¿§¤¢¤ë¥³¡¼¥¹¤äÉô³èÆ°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¹â¹»¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤¿Ãæ³ØÀ¸¤Î³Ø¹»Áª¤Ó¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¡¢ËèÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÏÄ¹ºêÆî»³¤ä½ã¿´½÷»Ò¤Ê¤É7¹»¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ºßÀÒ¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¼«¤é¤¬¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä°ÆÆâÌò¤òÌ³¤á¤ë·Á¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¿³µÄ¤Ç¤Ï¡ÖÅÐ¾ì¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤ÎÉ½¾ð¤¬À¸¤­À¸¤­¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿Æ