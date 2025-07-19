¸µSKE48¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ê28¡Ë¤¬18Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2nd¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤òÈ¯É½¤·¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¾¾°æ¤Ï¡Ö²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡Ä¾¾°æ¼îÍýÆà10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¤òÊõÅç¼Ò¤µ¤ó¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÂçÈ¿¶Á¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¶»¸µ¤¬ÂçÃÀ¤Ë³«¤¤¤¿¹õ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤ÇÎ¾¼ê¤òÆ¬¾å¤Ç¥¯¥í¥¹¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö1stÈ¯Çä¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É10Ç¯¤Î9·î9Æü¤ËÈ¯Çä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢µ­Ç°¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê