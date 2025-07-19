ËÜÆü7·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þ¤ËÂè2ÏÃ¤òÊüÁ÷ Ý¯°ææÆ¼ç±é¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ÊËè½µÅÚÍË¤è¤ë9»þÊüÁ÷¡Ë¡ÖÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡×¡£Âè1ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤Ç·â¤¿¤ì¤¿ÏÂÀô¡Ê¥½¥Ë¥ó¡Ë¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤ËÊüÁ÷¶É¤Ë»Ä¤ë·è°Õ¤ò¤·¤¿Íµ»Ò¡ÊÈæ²Å°¦Ì¤¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¢¤ë¥»¥Ã¥È¤Î¥ª¥Ú¼¼¤Ç¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò»Ï¤á¤ë¡£Íµ»Ò¤ÏÏÂÀô¤òµß¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤«¡©°ìÊý¡¢¡ÈÅ·¶é¡É¤È¡È¤¬¤·¤ã¤É¤¯¤í¡É¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»°Ïº¡ÊÝ¯°ææÆ¡Ë¤È¤¨¤ß¤ê¡ÊµÈÅÄÈÁÇµ²Ú¡Ë¤ÏÃ¦½Ð¤ò»î¤ß¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÈÖ