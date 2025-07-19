¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¤ÇÂçË»¤·¡ªÅÄ¤ó¤Ü¤ËÌ´¤òÂ÷¤·¤Æ¤­¤¿·ÝÇ½¿Í¤ËÊ¹¤¯¡¢ÊÆºî¤ê¤Î´î¤Ó¤È¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ï¡½¡½¡£±ÊÅçÉÒ¹Ô¡Ê68¡Ë¤¬ÅÄ¤Å¤¯¤ê¤ËÌÜ³Ð¤á¤Æ¡¢¤â¤¦30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÖÂç³Ø¤Î½à¹Å¼°ÌîµåÉô¤ÎÃç´Ö¤Ë½©ÅÄ¸©½½Ê¸»úÄ®¤Î½Ð¿È¼Ô¤¬¤¤¤Æ¡¢Í¶¤ï¤ì¤ÆÌó30Ç¯Á°¤Ë½é¤á¤ÆÊÆºî¤ê¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢ÀéÍÕ¸©¼Ç»³Ä®¤Ê¤É¤Ç°ðºî¤äÈª»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×Åö½é¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤Î°ì´Ä¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÇÀºî¶È¤ò¼êÅÁ¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Ã¤Æ¡¢Í·¤ó¤¸¤ã¤Ã¤ÆÌµÍý¤À¤±