¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎERIKO MORI¤¬¡¢·ÃÈæ¼÷¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼ AL¤Ç¸ÄÅ¸¡ÖWhispers in Makeup¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï7·î20Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Æþ¾ìÎÁ¤ÏÌµÎÁ¡£ ¡Ú²èÁü¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡Û ERIKO MORI¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÆüËÜÈþÍÆÀìÌç³Ø¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢¥µ¥í¥ó¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎNatsu. ¤Ë»Õ»ö¡£2019Ç¯¤ËÆÈÎ©¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤¢¤ë´¶³Ð¤äÀ¤³¦¤ò¸«¤¿¿Í¤Î¿´¤Ë¤½¤Ã¤ÈÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤Æ