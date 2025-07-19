¢¡£²·³Îý½¬»î¹çµð¿Í£´¡½£±¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¡Ê£±£¸Æü¡¦£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ëµð¿Í¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£±£¸Æü¤Î¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥ÆÀï¡Ê£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ç£²·³¹ß³Ê¸å¡¢£²ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¡£Å¬ÅÙ¤ÊÎÏ´¶¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢£µ²ó£·£±µå¤Ç£³°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡Ö¤¤¤¤ÎÏ´¶¤ÎÃæ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Â¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¡£À©µåÎÏ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÉ½¾ð¤ÏÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿¡£½é²ó£±»à¤«¤é¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎºÇÂ®£±£´£¸¥­¥íÄ¾µå¤Ç£²¼ÔÏ¢Â³¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡££´¡¢