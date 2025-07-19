¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤ÇÊ¿¾»¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë2¤Ä¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¹âÌÚºÚÆá¤µ¤ó¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿ÀÖÌÌ¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ËÈ¿¶Á¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÇã¼èÂçµÈ ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°2025 ÀéÍÕÂç²ñ¡×¤ÎÃË»Ò²ñ¾ì¤ËÍè¾ì¡£»î¹çÁ°¤Î¥³¥¤¥ó¥È¥¹¤òÌ³¤á¤¿Ãæ¤Çµ¯¤­¤¿»×¤ï¤Ì»öÂÖ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ªÃãÌÜ¤Ê¥È¥³¥í¤¬Âç¹¥¤­¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®»ëÀþ¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¹âÌÚ¤µ¤ó¤¬¥³¥¤¥ó¥È¥¹¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¥Ý¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç16Æü¤Ë