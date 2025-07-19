23Ç¯7·î¤ËÇ¾¼ðáç¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µºå¿À¡¦²£ÅÄ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯28¡Ë¤Î»°²ó´÷¤ò·Þ¤¨¤¿18Æü¡¢ÆþÃÄ»þ¤ÎÃ´Åö¥¹¥«¥¦¥È¤Ç¤¢¤ëºå¿À¡¦ÅÄÃæ½¨ÂÀÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡Ê48¡Ë¤¬°¦Äï»Ò¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®±óÆ£Îé¡Ë¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î»î¹çÁ°¡¢¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËÎ®¤ì¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü¤Ë¤Ï²£ÅÄ¤µ¤ó¤¬°úÂà»î¹ç¤Ç¸«¤»¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¤Î¥·¡¼¥ó¤¬±Ç¤ê¹þ¤à¡£ÅÄÃæ¥³¡¼¥Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÈëÂ¢¤Ã»Ò¤È¤Î¡ÈºÆ²ñ¡É¤Î